Minacce ad autisti e passeggeri sul bus da Forlì a Santa Sofia: “Intervento congiunto di Carabinieri e personale Start”

Minacci ad autista e passeggeri sul bus da Forlì a Santa Sofia, con la situazione che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. L’ultimo episodio increscioso risale al tardo pomeriggio di giovedì, con Start Romagna e Carabinieri alleati in nome della sicurezza per un intervento congiunto contro gruppi di giovani troppo spesso incivili.

“A seguito del tavolo sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale convocato dalla Prefettura di Forlì - conferma Start Romagna in una nota - si è svolto nella serata di giovedì un primo atto operativo sulla linea 132, che collega Forlì e Santa Sofia. Un’operazione coordinata fra i Carabinieri e Start Romagna, in collaborazione coi verificatori dell’azienda Holacheck.

La Linea 132 da tempo è monitorata per via delle condizioni che si creano a bordo, dove gruppi di giovani in larga parte minorenni assumono comportamenti tali da mettere a rischio l’incolumità di autisti e passeggeri, oltre ad evadere il pagamento del titolo di viaggio.

L’intervento ha visto la partecipazione delle forze dell’ordine in borghese in affiancamento al personale di controlleria. L’esito è stato il riconoscimento delle persone a bordo, per il 75% sprovvisto di regolare titolo di viaggio, a cui seguiranno provvedimenti a vario titolo che saranno adottati dai Carabinieri nei confronti dei singoli in riferimento ai comportamenti avuti a bordo del bus.

Per evitare l’interruzione del servizio di trasporto, l’operazione ha previsto la presenza di un secondo bus, sul quale sono stati spostati i passeggeri regolarmente muniti di titolo di viaggio, mentre sul primo avvenivano riconoscimenti e provvedimenti a cura delle Forze dell’Ordine e del personale di Holacheck.

Si tratta di una azione molto importante - conclude Start - per la sicurezza di chi lavora e di chi utilizza il trasporto pubblico e Start nel ringraziare la Prefettura, Carabinieri e le Forze dell’Ordine tutte per l’attenzione dimostrata si rende disponibile per ogni altra iniziativa che gli organi deputati vorranno mettere in atto per garantire a tutti i cittadini di potersi spostare in tranquillità”.