Meteo Romagna, neve sull’Appennino in arrivo sabato 22 novembre

Dopo i primi assaggi, sabato è in arrivo la prima vera nevicata dell’autunno 2025 sull’appennino romagnolo. Arpae Emilia-Romagna per sabato 22 novembre prevede cielo “inizialmente molto nuvoloso o coperto con nevicate sui rilievi centro-occidentali intorno a 400/500 metri in rapido esaurimento, mentre nuvolosità e fenomeni insisteranno sulla Romagna, in particolare in area appenninica, fino a sera. Dal pomeriggio ampie schiarite sul settore occidentale, in estensione in serata a quello centrale”.