Meteo Romagna, neve sull’Appennino in arrivo sabato 22 novembre

La webcam allo chalet Burraia questa mattina
Le previsioni Arpae per sabato 22 novembre
Le previsioni Arpae per sabato 22 novembre

Dopo i primi assaggi, sabato è in arrivo la prima vera nevicata dell’autunno 2025 sull’appennino romagnolo. Arpae Emilia-Romagna per sabato 22 novembre prevede cielo “inizialmente molto nuvoloso o coperto con nevicate sui rilievi centro-occidentali intorno a 400/500 metri in rapido esaurimento, mentre nuvolosità e fenomeni insisteranno sulla Romagna, in particolare in area appenninica, fino a sera. Dal pomeriggio ampie schiarite sul settore occidentale, in estensione in serata a quello centrale”.

