Meteo Romagna, è tornata la neve sull’Appennino - Gallery

Previsioni meteo confermate e l’Appennino romagnolo è tornato ad imbiancarsi.

Per oggi Arpae Emilia-Romagna prevede al mattino coperto o molto nuvoloso con deboli precipitazioni su Romagna, Appennino orientale e settore costiero meridionale. Le precipitazioni potranno essere nevose fino alla pianura ma senza accumuli. Nel pomeriggio progressivo miglioramento a partire dal settore occidentale con ampi rasserenamenti e residue precipitazioni sul settore orientale in esaurimento nella serata.

Temperature in flessione, con minime attorno a 0 gradi nelle pianure interne e tra 2 e 3 gradi lungo la costa. Massime comprese tra 4 gradi delle pianure emiliane e 7 gradi del riminese.