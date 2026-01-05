Meteo Romagna, è tornata la neve sull’Appennino - Gallery

Forlì
  • 05 gennaio 2026
L’impianto di risalita sul Monte Falco a Campigna
L’impianto di risalita sul Monte Falco a Campigna
Il rifugio La Capanna sul Monte Falco a Campigna
Il rifugio La Capanna sul Monte Falco a Campigna
Lo chalet Burraia a Campigna
Lo chalet Burraia a Campigna
Il monte Carpegna
Il monte Carpegna
Il lago di Acquapartita
Il lago di Acquapartita
Il monte Fumaiolo
Il monte Fumaiolo
La diga di Ridracoli
La diga di Ridracoli
Sant’Agata Feltria
Sant’Agata Feltria

Previsioni meteo confermate e l’Appennino romagnolo è tornato ad imbiancarsi.

Le previsioni di oggi lunedì 5 gennaio

Per oggi Arpae Emilia-Romagna prevede al mattino coperto o molto nuvoloso con deboli precipitazioni su Romagna, Appennino orientale e settore costiero meridionale. Le precipitazioni potranno essere nevose fino alla pianura ma senza accumuli. Nel pomeriggio progressivo miglioramento a partire dal settore occidentale con ampi rasserenamenti e residue precipitazioni sul settore orientale in esaurimento nella serata.

Temperature in flessione, con minime attorno a 0 gradi nelle pianure interne e tra 2 e 3 gradi lungo la costa. Massime comprese tra 4 gradi delle pianure emiliane e 7 gradi del riminese.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui