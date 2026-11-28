Primi assaggi di inverno anche in Romagna, con lo skilift sul Monte Falco a Campigna (1.630 metri) imbiancato dalla neve. Per i prossimi giorni sono attese temperature minime sotto lo zero. Arpae Emilia-Romagna prevede tempo stabile con cielo in prevalenza sereno su gran parte del territorio salvo nuvolosità irregolare sul settore orientale solo ad inizio periodo. Foschie o nebbie a termine periodo lungo il corso del fiume Po. Temperature pressoché stazionarie nei valori massimi, in diminuzione le minime, localmente al di sotto dello zero ad inizio periodo, poi in leggero rialzo.