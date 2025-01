Meteo Romagna, allerta rossa e arancione per vento: raffiche fino 100 km orari

Allerta rossa, in Emilia-Romagna, per vento forte sulle alture della Romagna e del Bolognese. A disporla, l’Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno anche diramato una allerta arancione, sempre per il vento forte, sulla collina e sulla pianura romagnola, sulla pianura bolognese, ferrarese e ravennate, sulle colline parmigiane, reggiane e modenesi e sulla montagna piacentina e parmense. Una allerta arancione, ancora, è stata decretata per la situazione dei fiumi sulle colline romagnole, parmensi, reggiane e modenesi; sulla montagna piacentina e parmense e sulla pianura reggiana, bolognese, parmense e piacentina.

Gialla sulla restante parte del territorio regionale. In dettaglio, viene spiegato nel provvedimento, nella seconda parte di oggi sono attesi venti sud-occidentali di tempesta - compresi tra gli 89 e i 102 chilometri orari - lungo la fascia appenninica centro-orientale e fino alla fascia pedecollinare con possibili raffiche di intensità superiore nelle zone di crinale. Sui rilievi occidentali, colline centrali e zone di pianura centro-orientale sono previsti venti di burrasca forte - compresi tra i 75 e gli 88 chilometri orari mentre nelle altre zone di pianura e sulle colline più occidentali sono previsti venti di burrasca moderata compresi tra i 62 e i 74 chilometri orari.

Attese, inoltre, precipitazioni in attenuazione sul settore centro orientale passibili di determinare innalzamenti dei livelli dei fiumi: la criticità idraulica nella parte orientale è riferita alla piena in atto del fiume Lamone.

Per domani sono previsti inizialmente ancora venti di burrasca moderata sui rilievi e sulla fascia pedecollinare centro-orientali, in attenuazione nel corso del mattino. La criticità riguarda la propagazione della piena nei tratti vallivi dei fiumi Enza, Secchia, Panaro e Reno e affluenti.