Meteo in Romagna, arriva il grande caldo, previsti fino a 39 gradi nei prossimi giorni e un po’ di sabbia dal cielo

FORLI’. Almeno una settimana all’insegna dell’anticiclone africano (e ancora un po’ di sabbia dal cielo) e temperature che potranno sfiorare i 40 gradi. Questo lo scenario che si apre nei prossimi giorni sulla Romagna come segnalato dai siti meteo. In particolare 3bMeteo prevede una massima di 39 gradi a Ravenna e Cesena per venerdì, di 38 a Forlì sia giovedì sia venerdì, mentre a Imola i 38 di massima saranno d mercoledì a venerdì compresi. La canicola darà un po’ di tregua a Rimini dove la massima più alta è prevista venerdì con 34 gradi. In rialzo anche le temperature minime che non scenderanno sotto i 22 gradi e in certe giornate potrebbero essere anche di 27.

«Inizia il conto alla rovescia per la quarta zampata di stagione», scrive su Facebook Meteopedemontana forlivese, «il quadro che si va delineando è davvero tostarello. Almeno quattro giorni sulla gradella non ce li toglie nessuno, ci attendono anomalie positive nell’ordine di 6/8 gradi, tra mercoledì e sabato non mancheranno i 36/38° in cui è stimato il picco... Poco benessere anche nelle ore notturne viste le minime sopra i 20 gradi che presto diventeranno 25/27°. Non vedo nulla di positivo nemmeno nel lungo periodo, stando alle fresche emissioni dei cervelloni sembra allungarsi la vita dell’anticiclone africano che potrebbe rimanere in piedi per parecchi giorni. Insomma, il ruggito non sarà estremo ma di tutto rispetto, quindi armiamoci di pazienza, climatizzatori, ventilatori, mare e monti...e tiriamo avanti. Buone coppette di gelato!»