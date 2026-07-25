“Meraviglia”: arte e spettacoli nelle strade

Torna la “Meraviglia” che trasforma Santa Sofia nel più grande teatro a cielo aperto della Romagna: al via la 35ª edizione del festival “Di Strada in Strada”. Dal 11 al 15 agosto, si apre il sipario sulla rassegna internazionale dedicata all’arte di strada, con cinque giornate di performance e spettacoli. Nata nel 1992, da un’idea del compianto Donato “Renè” Diversi e di un gruppo di amici, celebra quest’anno il traguardo della 35ª edizione con oltre 170 spettacoli, che animeranno ogni piazza e vicolo del borgo appenninico.

Il programma dell’edizione 2026, dal titolo “Meraviglia”, è stato presentato ieri mattina in conferenza stampa in Regione, alla presenza dell’assessora alla cultura Gessica Allegni, della sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini, del presidente della Pro loco Gabriele Fabbri e del direttore artistico del Festival Flavio Quadrini, che introduce: «Nell’organizzazione trovano spazio innovazione, tradizione, tendenze creative e classici intramontabili». Si inizia dalle frazioni: l’11 agosto a Spinello, il 12 agosto a Corniolo. Dal 13 al 15 agosto si passa a Santa Sofia che, ogni sera dalle 18 alle 24, ospiterà un fitto calendario di spettacoli distribuiti in tutto il paese. Ogni serata si concluderà nel Parco della Resistenza con concerti dal vivo e dj set internazionali. «È la festa più sentita del paese: per cinque giorni Santa Sofia si trasforma in un luogo magico dove arte, poesia e natura si incontrano, sfruttando anche lo scenario unico del fiume Bidente – sottolinea la sindaca Marianini –. Oltre 350 volontari dedicano tempo e passione per realizzare un evento che richiama circa 20mila presenze, specchio di una comunità che sa lavorare unita». Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione spicca la presenza dei Sonics, compagnia italiana di fama internazionale, celebre per le sue coreografie aeree realizzate con macchine e attrezzi scenici di propria invenzione che si esibiranno a Santa Sofia il 13 e 14 agosto alle 22.15. Le loro produzioni hanno conquistato i palcoscenici di tutto il mondo, dall’inaugurazione dello stadio di Kyiv per i Campionati Europei di calcio alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Tra gli eventi clou anche “Porto au Faux” della compagnia svizzera Theatre Circulair, in programma tutte e tre le sere alle 21.30 nella Rotonda di via Martiri, all’interno di un suggestivo chapiteau. Lo spettacolo, pensato per un numero limitato di spettatori, disporrà di appena 120 posti e prevede un biglietto dedicato, con possibilità di prenotazione anche online.

“Di strada in strada” ha ormai raggiunto una dimensione internazionale, e per la sua organizzazione è fondamentale anche il sostegno regionale: «È un festival storico che porta l’arte fuori dai luoghi convenzionali, trasformando un intero paese in uno spazio di partecipazione – spiega l’assessora Allegni –. La Regione lo sostiene convintamente perché valorizza le aree interne, rafforza l’identità locale e coinvolge tutte le generazioni».