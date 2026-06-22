Mensa dei poveri in difficoltà: chiuso l’accesso carrabile, stop ai pasti caldi

«Siamo in difficoltà, non riuscendo più a garantire il normale servizio di ristoro ai nostri utenti».

A raccontare il disagio che sta vivendo in queste ore la Mensa dei Poveri San Francesco, fiore all’occhiello della decennale verve caritativa della parrocchia forlivese di Santa Maria del Fiore, è lo stesso coordinatore operativo, Pietro Spada. Tutto è nato giovedì scorso dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco, chiamati dai responsabili della parrocchia una volta accortisi del cedimento di una delle colonne portanti dell’accesso carrabile di via Vespucci. «Non sappiamo chi abbia provocato quel danno - continua Spada - sono in corso accertamenti, in ogni caso i Vigili del fuoco hanno transennato l’accesso per motivi di sicurezza, impedendone di fatto l’utilizzo. Da quell’ingresso transitano anche i mezzi per l’approvvigionamento della Mensa, che di fatto ora non è più in grado di garantire un pasto decente ad utenti e famiglie assistite».

Già da tempo, per organizzare nel migliore dei modi le molteplici attività svolte negli ambienti che fino al 2012 costituivano il convento dei Frati Cappuccini, i responsabili di Santa Maria del Fiore hanno deciso di disciplinare l’uso dei due accessi al complesso parrocchiale: dall’ingresso pedonale di via Ravegnana entrano ed escono i frequentatori di chiesa, oratorio e centro estivo, lasciando quello posteriore carrabile agli utenti della mensa e dell’accoglienza notturna della Caritas, ma anche agli addetti del Teatro Testori.

«Per quanto riguarda la mensa – precisa il coordinatore – da quel cancello entrano ogni mattina i mezzi per la consegna delle eccedenze dei supermercati convenzionati, senza dimenticare frutta e verdura offerta da tanti donatori privati. Da venerdì, non potendo la nostra cucina preparare alcun tipo di pasto, siamo costretti a distribuire ai nostri 50 ospiti giornalieri dei panini già farciti dai supermercati, con una spesa extra che si aggira sui 10 euro cadauno. La distribuzione avviene in via Ravegnana direttamente sul sagrato della chiesa. Confidiamo in un pronto intervento di messa in sicurezza, che ci consenta di ripristinare appena possibile il consueto servizio ai nostri ospiti». Fondato nel 1983 da padre Lazzaro Corazzi e affidato nel 2008 all’Associazione “San Francesco Mensa dei Poveri”, il servizio vanta un giro di trenta volontari, provenienti dalla parrocchia di Santa Maria del Fiore e da altre realtà associative forlivesi, fra cui il Rotary Club Forlì Gruppo Consorti.

Il fabbisogno di derrate, necessario per fornire gratuitamente il pranzo ad un numero di utenti che si attesta sulle 55 presenze giornaliere è garantito dalla Fondazione Banco Alimentare e da alcuni supermercati cittadini. Poi c’è il Pollo del Campo del Gruppo Amadori, che garantisce la carne fresca, senza dimenticare il sostegno finanziario della Fondazione Cassa dei Risparmi, del Comune di Forlì e di numerosi privati grazie all’opzione 5xmille al Volontariato.