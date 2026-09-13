Meldola, violenza in centro: scoppia una rissa tra giovani

Il tema della sicurezza urbana accende lo scontro politico a Meldola. A sollevare la questione con forza è la capogruppo di minoranza e coordinatrice locale di Fratelli d’Italia, Lara Bruno, che annuncia una serie di interrogazioni per costringere la giunta a fare chiarezza su un clima definito sempre più allarmante.

A preoccupare la minoranza non sono solo gli echi del delitto Musiani, ma anche recenti e gravissimi fatti avvenuti in pieno centro. L’ultimo episodio giovedì sera: una rissa che ha visto coinvolti 8 giovani di nazionalità marocchina, tutti di età compresa tra i 27 e i 19 anni, degenerata pare in un accoltellamento nei pressi di un’attività commerciale da poco inaugurata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, per tre ragazzi si è reso necessario il trasporto in ospedale mentre gli altri cinque hanno rifiutato le cure.

«Il prossimo Consiglio Comunale dovrà trattare inevitabilmente la sicurezza, perché dal territorio emergono segnalazioni frequenti di violenza e illegalità - ha dichiarato Lara Bruno, capogruppo di Meldola Futura -. Non chiediamo al Comune di sostituirsi alle forze dell’ordine, ma di fare la propria parte nell’ambito delle sue competenze, ad esempio tramite controlli mirati, videosorveglianza e maggiore riscontro alle segnalazioni dei cittadini. Non riteniamo più tollerabile la gravità della situazione».

L’Amministrazione comunale di Meldola organizzerà nelle prossime settimane una riunione sulla sicurezza urbana, invitando le Forze dell’Ordine, i consiglieri comunali, le associazioni di categoria e di volontariato e tutti i cittadini. L’obiettivo è illustrare le azioni già messe in campo, quelle che si intendono realizzare e rimanere in ascolto di chi vive la Città ogni giorno.

Nelle ultime settimane, anche a seguito di episodi avvenuti in altri Comuni ma che vedono imputati alcuni cittadini meldolesi e di altri casi di ordine pubblico, si è acceso un importante dibattito sulla sicurezza. Si tratta di una discussione che merita la massima attenzione.

A tal proposito, a seguito di una specifica segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena fatta dall’Amministrazione Comunale, il Sindaco ha personalmente partecipato, giovedì scorso, al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sede istituzionale preposta alla valutazione e al monitoraggio delle criticità del territorio, rappresentando le questioni sulla sicurezza della nostra comunità.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno costante sul fronte della sicurezza urbana, attraverso un percorso che unisce coordinamento istituzionale tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, investimenti in sistemi di videosorveglianza e lettura targhe e attenzione alle politiche sociali e giovanili.

Sottolineiamo che la collaborazione con le Forze dell’Ordine — che ringraziamo per la dedizione e la professionalità — è continua e costante, volta a svolgere un’azione di prevenzione e contrasto alla microcriminalità. Nessun episodio di cui siamo venuti a conoscenza è mai stato sottovalutato e ogni segnalazione è stata esaminata in forte sinergia con le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e, quando necessario, i Servizi Sociali. Ne sono un esempio i sopralluoghi diurni e notturni svolti negli ultimi mesi da parte della Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine nelle aree sportive, nei parchi e nei luoghi che ci sono stati segnalati.

Sul fronte tecnologico, l’Amministrazione ha installato varchi elettronici di lettura targhe, fondamentali per identificare i responsabili di reati in transito sul nostro territorio. Inoltre, grazie alla sinergia con i commercianti e le associazioni di categoria, il Comune è risultato vincitore di un bando regionale che consentirà di valorizzare l’area dell’Hub urbano e installare nuove telecamere negli spazi pubblici.

Infine, nell’ambito delle politiche giovanili, abbiamo dato spazio alle giovani generazioni, promuovendo l’incontro e la reciproca conoscenza tra i ragazzi ed evitando che i nostri giovani debbano spostarsi in località lontane per divertirsi. Per garantire che le serate estive si svolgessero nel rispetto delle regole abbiamo organizzato incontri tra le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e i soggetti che nel corso dell’estate hanno organizzato eventi. Nelle occasioni di maggiore affluenza, al fine di evitare situazioni di insicurezza e limitare il disagio alla popolazione, sono stati attivati controlli rafforzati e congiunti.

Inoltre, abbiamo prestato la massima attenzione a chi soffre di disturbi legati all’uso di alcol, segnalato alle Forze dell’Ordine problematiche relative all’ordine pubblico, partecipato a serate sul disagio giovanile e ad incontri per valutare la possibilità di introdurre la figura degli educatori di strada.

Stiamo inoltre lavorando ad un Regolamento di Polizia Urbana e all’avvio dei gruppi di Controllo di Vicinato.

L’Amministrazione è sempre stata attenta alla problematica della sicurezza urbana e continuerà a farlo valutando con attenzione e positivamente i contributi di idee e di proposte di chiunque vorrà darli nell’interesse dell’intera comunità.