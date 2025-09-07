Meldola, via ai lavori per rifare il ponte sul Rio San Giorgio

MELDOLA. Il Comune di Meldola informa che domani, lunedì 8 settembre 2025, prendono il via i lavori di ricostruzione del Ponte sul Rio San Giorgio, noto ai residenti come “Ponte delle Bissi”, situato nella frazione di San Colombano, nei pressi dell’incrocio tra le strade San Colombano Dogheria e San Colombano Centro. L’intervento, del valore complessivo di 450.000 euro, è interamente finanziato dal Ministero dell’Interno. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale struttura e la costruzione di un nuovo ponte, di maggior larghezza dell’attuale a doppia corsia di marcia, comprensivo di un percorso pedonale protetto sul lato monte, con l’obiettivo di migliorare in modo significativo la sicurezza dei pedoni. Per consentire l’esecuzione dell’opera sarà necessario procedere con l’occupazione di alcuni stalli del parcheggio pubblico e con la chiusura al traffico veicolare di Via San Colombano Centro, nel tratto interessato dai lavori, fino al completamento dell’intervento.