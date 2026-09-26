Meldola, stalking e aggressioni all’ex compagna

Ancora un episodio di violenza di genere nel territorio forlivese, dove l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di mettere in sicurezza una donna vittima di persecuzioni. Il 23 settembre, i Carabinieri della Stazione di Meldola hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 38enne italiano, ritenuto presunto responsabile dei reati di atti persecutori e minacce gravi.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì su richiesta della locale Procura della Repubblica, è scattato a seguito della denuncia presentata dall’ex compagna dell’uomo. Le indagini immediate condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di delineare un quadro indiziario particolarmente grave. Negli ultimi mesi, l’indagato si sarebbe reso protagonista di reiterati episodi di violenza fisica, arrivando a causare percosse e lesioni alla donna. A questo si aggiungeva una pressione psicologica costante, fatta di minacce e messaggi molesti indirizzati sia alla vittima che alle persone a lei vicine, tali da generare un fondato e continuo timore per la propria incolumità.

Per garantire la massima e immediata tutela della donna, l’autorità giudiziaria ha disposto per il 38enne il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, imponendo il rispetto di una distanza minima di 1.000 metri. Contestualmente è stato applicato il braccialetto elettronico per il monitoraggio a distanza, oltre al divieto assoluto di comunicare con la vittima con qualsiasi mezzo.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto alla violenza domestica gestite tramite le procedure del “Codice Rosso”, uno strumento fondamentale che permette a Procura e Carabinieri di intervenire con rapidità per proteggere le vittime vulnerabili.