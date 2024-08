Meldola, scatta la festa della Madonna del Popolo

A Meldola è tutto pronto per la festa patronale della Madonna del Popolo in programma da oggi al 26 agosto. Il grande evento, promosso dalla Comunità cristiana cattolica meldolese guidata dal parroco don Enrico Casadio, in accordo con l’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Roberto Cavallucci, esordirà con la Giornata della famiglia: alle 21.15 all’Arena Hesperia brindisi in onore degli sposi e tombola animata da Endriu. Domani, alle 17.45, sotto il loggiato comunale si terrà un rinfresco per gli anziani e gli ammalati presenti, mentre alle 21, in piazza Orsini, serata affidata a Chiari di Luna. Sabato 24, alle 19.30, sempre in piazza Orsini, è in programma una cena incontro col vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza, allietata dal Trio Contrada Lamierone. In caso di pioggia, l’evento si trasferirà nel teatro comunale. Alle 21.30 spettacolo “Alice nel Centro Estivo delle Meraviglie”, promosso dalla Comunità cattolica meldolese e da Creativa. Domenica 25, alle 9, messa presieduta da don Francesco Agatensi, cappellano di Forlimpopoli e ultimo sacerdote in ordine di tempo consacrato in Diocesi, seguita alle 11 dalla liturgia eucaristica presieduta da don Mauro Petrini, per ben 35 anni (sino al 2021) parroco dell’unità pastorale meldolese, composta da San Nicolò, San Francesco, Ricò, Teodorano, Vitignano e Castelnuovo. Alle 21, in piazza Orsini, comicità e musica con Andrea Vasumi e Friends, accompagnamento musicale degli Sfoja Lorda e di Matilde Montanari, e infine intrattenimento per bambini, giovani e diversamente giovani a cura di Nonno Banter 57. Il giorno proprio della solennità, lunedì 26 agosto, inizierà alle 8.30 con la processione della statua della Madonna nelle vie del borgo, seguita dalla messa in San Nicolò presieduta dal vescovo monsignor Livio Corazza. Alle 21, in piazza Orsini, serata con i Santa Balera e gli Alluvionati del Liscio, che si prolungherà sino all’atteso spettacolo pirotecnico dalla collina del seminario, proposto dalla ditta PiroItaly di Reggio Emilia a partire dalle 23.30. Dal 17 agosto al 1° settembre la facciata della chiesa di San Nicolò, la piazza e le vie del centro cittadino saranno illuminate a festa, a cura della ditta Lux Impianti. La devozione alla Beata Vergine del Popolo ebbe inizio nel 1621, quando furono realizzate una cappella e una nuova statua della Madonna “con oblazioni del Popolo” ed è proprio sotto questo titolo che la Madre di Cristo è ancora oggi invocata e venerata a Meldola.