Meldola. Rapinatore armato e incappucciato in azione all’ufficio postale

Rapina all’ufficio postale di Meldola ieri nel tardo pomeriggio. Erano circa le 18, probabilmente in un momento di calma, quando un individuo armato con una pistola (risultata poi falsa) e incappucciato è entrato nell’ufficio postale che si trova in via Trieste 4, sorprendendo i dipendenti all’interno in quel momento. L’uomo ha quindi intimato di consegnare il denaro presente in cassa e una volta raccolto il bottino (ancora da quantificare da parte dei carabinieri che stanno indagando) si è dileguato. Il tutto nell’arco di pochi minuti, il rapinatore è poi riuscito a fuggire prima che arrivassero le forze dell’ordine. Fortunatamente nessuno dei presenti si è fatto male, i dipendenti hanno subito allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Meldola, ma il rapinatore era già fuggito. Sono scattate quindi le indagini per risalire all’autore del colpo, i carabinieri hanno sentito le persone presenti in quel momento nell’ufficio e sono alla ricerca di dettagli che possano essere utili a identificare l’uomo. Saranno vagliati i filmati delle telecamere dell’ufficio e anche quelle eventualmente presenti in zona. L’ufficio di via Trieste era già stato rapinato diversi anni fa, precisamente il 6 giugno 2014.