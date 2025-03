Meldola. Racing Team Le Fonti, un 2024 da incorniciare e tanti nuovi obiettivi

Gli amanti degli sport motoristici hanno una data da segnare in calendario. Il 19 settembre prossimo, infatti, il Gran Premio Nuvolari farà tappa nel cuore di Forlì con le prove cronometrate nella centralissima piazza Saffi. Una novità storica incassata dal racing team Le Fonti, tra gli organizzatori della kermesse. «Non sarà un passaggio normale ma ci saranno le prove cronometrate - spiega Paolo Ragazzini, presidente del Racing Team Le fonti - quindi il pubblico si renderà conto di come funziona la regolarità. È la prima volta che accadrà, siamo soddisfatti perché era un obiettivo a cui miravamo da tempo». Si tratta solo di uno degli appuntamenti che scandiranno la stagione sportiva 2025. «Anche quest’anno andremo a ripercorrere le stesse manifestazioni e specialità del 2014 - prosegue -. Abbiamo una grossa pattuglia di oltre 10 piloti che partecipa alla coppia Romagna slalom, manifestazione che sta avendo un grosso successo. Avremo sei gare qui in Romagna. Partiremo da maggio con la coppa di città di Meldola, gara di regolarità che è arrivata alla 19° edizione e poi tutti i passaggi del Gran Premio Nuvolari dal momento che, dal 2007, collaboriamo con Mantova Corse per il passaggio del Gran Premio Nuvolari in Emilia Romagna». I piloti faranno del loro meglio per eguagliare i successi ottenuti lo scorso anno.

«Il 2024 è andato molto bene - prosegue Ragazzini -. Abbiamo partecipato ad oltre 60 gare tra tutte le specialità come rally, salite, kart, regolarità. Da sempre, infatti, la nostra scuderia spazia a 360° nel motorsport». I risultati sono stati più che soddisfacenti e hanno visto il team meldolese in cima alle classifiche. «Il primo risultato in assoluto è stato centrato nel mese di gennaio con la Dakar quando il nostro pilota, Andrea Succi, assieme ad Andrea Schiumarini hanno portato a termine il rally raid più importante al mondo, secondo solo alla Formula 1. Hanno ottenuto un ottimo risultato, sono stati i primi italiani alla Dakar 2024, settima posizione di categoria e trentesima fra le auto». La scorsa stagione è dunque partita con il botto ma non è stato l’unico risultato di prestigio conseguito. «Con Samuele Marchetti è arrivata la vittoria nel campionato easy kart - esemplifica -, il secondo posto nella coppa di zona». Incassata anche una bellissima vittoria di squadra. «Abbiamo vinto, come Racing Team Le Fonti, la coppa scuderia di zona rally - conclude il presidente - . Fra qualche giorno andremo a ritirare questo premio ambito che dà lustro alla nostra scuderia. Tutti i piloti navigatori hanno fatto veramente una bellissima stagione di quantità ma anche di qualità».