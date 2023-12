Meldola. Natale con lo Zecchino d’oro, canzone animata di Laura Fuzzi su Rai Yoyo

C’è la mano della meldolese Laura Fuzzi in “Benedizione a frate Leone”, canzone animata che uscirà a Natale sul canale Rai Yo Yo, nell’ambito della nuova serie “Natale con lo Zecchino d’Oro - Le Canzoni Animate dell’Avvento” è in onda ogni giorno sotto forma di calendario dell’avvento, alle 18.40 e a disposizione di tutti gli utenti sulla piattaforma Web RaiPlay, Dieci nuove fantastiche canzoni animate dedicate alle celebrazioni natalizie in tutto il mondo, dall’Africa, al Messico, fino alla Palestina e all’Ucraina, oltre a una fantastica “bonus track” ideata e composta per l’occasione da Antoniano-Bologna: “Natale ti aspetta”. I brani classici della stagione festiva confezionati in un suggestivo packaging fatto di musica e animazione. Un viaggio alla scoperta delle tradizioni del Natale nel mondo, illustrando la diversità nella ricchezza culturale di una tradizione universale. Ciascun cortometraggio mette in scena con fantasia i preparativi e la celebrazione della festa più significativa dell’anno in vari angoli del Pianeta, sulle note di una classica canzone del repertorio natalizio. L’autrice meldolese vanta collaborazioni in film come “Invelle” di Simone Massi selezionato ad Orizzonti per il Festival di Venezia e vincitore del premio Luzzati, la “Strada dei Samouni” vincitore dell’Oeil d’or al Festival di Cannes, “Love is potatoes” di produzione olandese e “Resterà con te” Zecchino d’oro 2016, e la realizzazione di “Gioca con me Papà” di Enrico Ruggeri per lo Zecchino d’oro 2022. Sul nostro territorio tiene laboratori per adulti e bambini e collabora con diverse realtà italiane.

La storia è dedicata al Natale romano, una festa che non ha eguali al mondo. La tecnica di realizzazione è quella dell’animazione tradizionale frame by frame che prevede la realizzazione di 8 disegni al secondo (passo 3) per circa 1.592 disegni totali. Anche la colorazione è stata fatta a mano, con la tecnica dell’acquerello misto a matita. La squadra per realizzare il lavoro è composta, oltre che da Laura Trallalaura Fuzzi, da Maria Mengozzi, Onda Film - Lorenzo Callegari, Lena Ravaioli – Astrid Valeck e Ermes Fuzzi.