Meldola. Morta nell’incendio in casa, il ricordo di un collega: “Antonietta al lavoro era solare e sempre disponibile”

«Antonietta era una persona solare, aveva sempre una parola per tutti ed era tranquillissima. Faceva i turni senza problemi, era sempre disponibile». Sono parole di un collega di vecchia data di Antonietta Faraone, la donna di 65 anni morta venerdì a Meldola a causa di un incendio divampato nella propria abitazione. Antonietta lavorava da tanti anni all’Olitalia dove si era sempre trovata bene con i colleghi. «Il lavoro per lei era un divertimento, non le mancava molto alla pensione, ma diceva che senza lavoro non avrebbe saputo cosa fare. Abbiamo lavorato insieme 35 anni - prosegue il collega - Antonietta ha sempre dato l’anima per l’Olitalia. Io ho un bel ricordo di lei e credo che anche tutti i colleghi avranno un buon ricordo».

Antonietta Faraone viveva sola da anni, aveva due figli ed era anche nonna. A Meldola chi la conosceva la ricorda come una persona simpatica e solare.

Proseguono le indagini da parte di Carabinieri e Vigili del fuoco sulle cause dell’incendio divampato nella casa di via Sbaraglio 20 venerdì verso le 19.30, a dare l’allarme è stato un vicino di casa che ha visto del fumo nero uscire da una finestra dell’abitazione. Non è ancora chiaro da quale punto esatto della casa, un alloggio piccolo, sia partito il rogo. La donna era all’interno e le esalazioni di fumo non le hanno lasciato scampo. I vigili del fuoco quando sono arrivati l’hanno portata subito fuori e i sanitari del 118 hanno provato a rianimarla ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La data dei funerali non è ancora stata fissata.