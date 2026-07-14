Meldola, Lorenzo Tellarini maestro di scacchi a soli 13 anni

Ci sono traguardi che per molti rappresentano il sogno di una vita intera, ma che per i talenti più puri diventano realtà già nella prima adolescenza: è la straordinaria parabola del meldolese Lorenzo Tellarini. Giovane promessa dello scacchi nata nel settembre 2012, che a soli 13 anni ha compiuto una vera impresa sportiva conquistando ufficialmente il prestigioso titolo di maestro nazionale della Federazione scacchistica italiana.

Sulla scacchiera il giovane si muove con la lucidità, la pazienza e la freddezza di un veterano, doti emerse con evidenza durante le recenti semifinali dei Campionati Italiani Assoluti. Con un cammino solido e autorevole, Tellarini ha raccolto 5,5 punti su 9 (quattro vittorie, tre patte e due sconfitte), bruciando ogni tappa e fornendo prestazioni formidabili.

A fare la differenza, oltre al talento naturale, è un’attrazione viscerale verso le 64 caselle: «Amo questo gioco soprattutto per la strategia e per il modo in cui mi coinvolge totalmente, mossa dopo mossa», ha raccontato il tredicenne commentando la sua passione.

I primi “pezzi” mossi all’asilo lo porteranno poi all’inizio della sua avventura agonistica nel 2019, ad appena 7 anni. Dopo aver brillato tra le fila del Circolo Scacchistico Forlivese fino al 2025, si è trasferito quest’anno all’Asd Scacchi Torre Smeducci di San Severino Marche, squadra con cui ha da poco centrato una storica promozione nel campionato di Serie A1.

I numeri della sua carriera parlano da soli: in appena sei anni di attività ha preso parte a più di 115 tornei ufficiali, superando le 600 partite giocate. Una precocità agonistica confermata dal palmarès: Campione Italiano Under 10 nel 2022, bronzo nazionale Under 12 nel 2023, per poi diventare uno dei più giovani scacchisti di sempre a qualificarsi come candidato maestro nazionale.

L’iter per diventare maestro prevede il raggiungimento della soglia di 2.220 punti Elo. In seguito bisogna avere un minimo di 24 partite ufficiali registrate a tempo lungo. Infine, è necessario conquistare almeno una norma ottenendo una specifica percentuale di punti in un torneo ufficiale di almeno 9 turni. Solo a marzo, superando la fatidica soglia dei 2.220 punti Elo, il giovane meldolese ha strappato anche il titolo internazionale di Candidato maestro Fide.

Tellarini ha già vestito la maglia della Nazionale in giro per il mondo, gareggiando in manifestazioni come gli Europei 2022 in Turchia e i Mondiali Rapid e Blitz 2024 in Albania, con esperienze agonistiche in Spagna, Francia, Germania e Svizzera. Diventare maestro nazionale per molti potrebbe rappresentare un traguardo, mentre per Tellarini, a soli 13 anni, non è che il primo capitolo di una storia ancora tutta da scrivere.