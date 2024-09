Meldola, la Croce Verde Bidente in Bosnia

Trasferta in Bosnia per una delegazione della Croce Verde Bidente per rinsaldare vecchie amicizie e stringere nuovi patti. Guidata dal presidente Romano Paglia, la Croce Verde è stata prima a Stolac, comune di circa 15mila abitanti, dove è stato siglato un Accordo di Fratellanza, con tanto di atto ufficiale di gemellaggio tra i delegati romagnoli e i rappresentanti dell’associazione Bregava. Ma il viaggio in Bosnia è stato anche l’occasione per raccogliere l’invito ufficiale di Huso Susic, sindaco di Donji Vakuf, cittadina gemellata dal 2005 con Meldola: il primo cittadino ha voluto vicino gli “amici” romagnoli che dai tempi della guerra nella ex Jugoslavia si sono impegnati per portare aiuti concreti alle popolazioni che hanno sofferto il conflitto.

I rappresentanti del Comune di Meldola e della Croce Verde, con la quale la cittadina coltiva amicizia e collaborazione da più di 20 anni, hanno fatto visita al sindaco del Comune. In un discorso commosso, il presidente Romano Paglia ha ricordato gli inizi della collaborazione e la duratura amicizia, e ha espresso le congratulazioni in occasione della Giornata comunale di Donji Vakuf da parte del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci e di Giorgio Martelli, attuale direttore dell’ospedale “Morgagni Pierantoni” di Forlì