Tragedia giovedì mattina nelle colline di Vitignano, frazione di Meldola. Un uomo di 88 anni è morto mentre stava eseguendo dei lavori nel suo podere. Non ci sono testimoni, quindi non si conosce la dinamica, ma la vittima è stata trovata schiacciata tra un albero e il trattore precipitato per diversi metri in un calanco. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri