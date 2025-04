Fiamme nella notte a Meldola. Alle ore 1.30 di domenica 27 aprile due squadre della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in via San Domenico per un incendio in una attività commerciale. Le squadre hanno spento una parte di negozio adibito a magazzino, completamente avvolto dalle fiamme, evitandone la propagazione alla struttura adiacente. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche i Carabinieri di Meldola.