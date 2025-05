Meldola, detenuto cerca di evadere approfittando del funerale della nonna

Era stato trasferito dal carcere di Ferrara, dove è detenuto, per partecipare al funerale della nonna, ma ne ha approfittato per tentare di evadere, eludendo il controllo della Polizia penitenziaria, cercando di rubare un’auto per la fuga, prima di essere rintracciato, braccato da una imponente caccia all’uomo nella cittadina bidentina. Un’ora di paura e spavento martedì 20 maggio 2025 poco prima delle 17 a Meldola. Protagonista un 27enne, Marco Lolli, arrestato dalla Polizia a Forlì nel 2023 dopo una serie di reati - tra furti e rapine improprie - consumati nel giro di poche ore, fino a quando non era finito in manette.