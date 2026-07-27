Meldola. Auto con a bordo due coniugi si ribalta, tratti in salvo dai Vigili del Fuoco

Pomeriggio di paura nei boschi dell’Appennino forlivese, dove un’auto con a bordo due coniugi si è ribaltata lungo un tracciato sterrato, richiedendo un delicato intervento di salvataggio.

L’allarme è scattato intorno alle 16:30 di oggi, quando la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna, sotto il Comando di Forlì-Cesena, è stata attivata d’urgenza per un grave incidente stradale avvenuto in località Rocca di Sotto a Meldola, precisamente lungo il sentiero 149. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura su cui viaggiavano marito e moglie ha perso aderenza, finendo per capottarsi e intrappolare i due occupanti all’interno dell’abitacolo.

I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato le complesse operazioni di estricazione per liberare la coppia dalle lamiere, provvedendo contestualmente alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante per evitare ulteriori rischi. Una volta estratti, i due coniugi sono stati immediatamente consegnati al personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure sul posto prima del successivo trasporto in ospedale per gli accertamenti e le terapie del caso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di competenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed escludere il coinvolgimento di altri mezzi.