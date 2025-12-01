Meldola. A teatro l’omaggio a Gaetano Foggetti sulle note di Lucio Battisti

Teatro Dragoni gremito sabato sera a Meldola per rendere omaggio a Gaetano Foggetti, giornalista del Corriere Romagna e anima dell’Ail di Forlì scomparso prematuramente il 9 giugno 2022. La quarta edizione del “Concerto per Gaetano” ha celebrato anche i 30 anni della sezione Ail di Forlì-Cesena. Foggetti ha lasciato un segno indelebile nella comunità e nell’associazione, ha vissuto gli ultimi 15 anni della sua vita a Meldola insieme alla moglie Patrizia ed ai figli Alberto e Lucia. Gaetano è stato uno degli 11 soci fondatori della sezione Ail di Forlì-Cesena, nata il 29 novembre 1995 su iniziativa del professor Sante Tura e sotto la presidenza di Paolo Mazzotti. Nel corso degli anni, Foggetti ha ricoperto i ruoli di presidente dal 2002 al 2013, vice presidente dal 2014 al 2019 e nuovamente presidente fino a pochi mesi prima della sua morte.

Nella serata al teatro Dragoni la musica è stata la grande protagonista, con un pubblico numeroso coinvolto dalle note e dai ricordi. Sul palco Mario Rosini, secondo classificato a Sanremo 2004 e finalista a The Voice Senior, accompagnato dai musicisti meldolesi Stefano Paolini alla batteria e Giuseppe Zanca al basso, ha cantato i brani di Lucio Battisti più amati dal pubblico con una performance intensa che ha fatto cantare e emozionare tutti. A seguire, la voce di Sonia Davis, altra finalista di The Voice Senior, romagnola, che ha proseguito la carrellata dedicata a Battisti e ha reso un bellissimo tributo anche a Ornella Vanoni, tra applausi e commozione.

La serata ha confermato lo spirito di solidarietà e di aiuto che Gaetano Foggetti ha sempre incarnato, oggi portato avanti dai volontari guidati dal neo presidente Redo Camporesi. Un evento tra musica, ricordi ed emozioni, in cui la memoria di Gaetano si è trasformata in un momento condiviso di gioia e solidarietà, dimostrando come la sua eredità continui a vivere nelle note, nelle persone e nei progetti dell’Ail di Forlì-Cesena. Il concerto è stato anche un ideale apripista per il lungo fine settimana delle Stelle di Natale Ail, in programma dal 5 all’8 dicembre, quando i volontari saranno presenti in tutte le piazze italiane per sostenere la raccolta fondi.