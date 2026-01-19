Medicina nucleare, negli ospedali di Forlì e Cesena nuovo iniettore per la somministrazione del farmaco

Un nuovo passo avanti per la Medicina Nucleare dell’AUSL della Romagna: negli ospedali di Forlì e Cesena è stato installato il KARL100 di Tema Sinergie, sistema dedicato alla gestione automatizzata della dose di radiofarmaco, dalla preparazione (frazionamento/dispensazione) alla somministrazione.

“L’adozione di questa tecnologia - spiega il dottor Francesco Sintoni, direttore del Presidio Ospedaliero di Forlì - ha come obiettivo rendere il percorso più lineare e controllato, con particolare attenzione alla tracciabilità e alla standardizzazione delle procedure, ma soprattutto con un impatto diretto sulla sicurezza del paziente durante le fasi di gestione ed iniezione della dose.”

“L’installazione del KARL100 nelle sedi di Forlì e Cesena rappresenta un passaggio significativo nel potenziamento tecnologico della Medicina Nucleare dell’AUSL della Romagna - dichiara la dott.ssa Federica Matteucci, direttrice della Medicina Nucleare della Romagna - È un investimento che va nella direzione di processi sempre più omogenei ed efficienti e, soprattutto, di un ulteriore miglioramento della sicurezza per i pazienti e della qualità complessiva del percorso assistenziale. L’avvio del nuovo sistema ha coinvolto l’équipe medica, tecnica e infermieristica, con una fase di messa a punto e integrazione nei flussi operativi delle due sedi”