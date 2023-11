MediaWorld ha inaugurato il nuovo negozio di Forlì

MediaWorld continua a rafforzare la sua presenza capillare su tutto il territorio italiano con l’apertura del 129° punto vendita in Viale Vittorio Veneto, 13, principale arteria dello shopping forlivese. Sugli oltre 1.500Mq di spazio commerciale, MediaWorld inaugura a Forlì il secondo Experience Store dell’Emilia-Romagna dove, grazie all’innovativo design ‘Look & Feel’, i cittadini della città e provincia di Forlì-Cesena, potranno usufruire delle ampie aree esperienziali dove toccare con mano i prodotti, testare, ricevere consulenza e godere di quelle emozioni che solo la tecnologia sa regalare.

A presenziare alla visita in anteprima e alla cerimonia di taglio del nastro, a sottolineare l’importanza dell’occasione non solo per MediaWorld ma anche per la città, è intervenuto, assieme al board MediaWorld, presieduto da Guido Monferrini, il Vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacampo