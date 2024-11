Matteo Salvini in visita al nuovo carcere di Forlì martedì 12 novembre

Il vicepremier Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e trasporti, torna in visita a Forlì martedì 12 novembre. Alle 10.30, accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, avrà un incontro con il personale del Corpo della Polizia penitenziaria al nuovo istituto carcerario forlivese in via di realizzazione. All’iniziativa partecipano Michele Pacciani, Provveditore Interregionale per le opere pubbliche, Carmela De Lorenzo, direttrice della Casa Circondariale di Forlì; Sandra Milani, comandante della Polizia penitenziaria; Luciano Siesto, dirigente del Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per Emilia Romagna e Marche.