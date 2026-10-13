Marito e moglie ladri seriali dei negozi di giocattoli di Forlì e Faenza: scoperti e denunciati

Presi i ladri seriali dei negozi di giocattoli. Sabato sera, i Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno denunciato due coniugi italiani, un cinquantunenne e una ventinovenne, entrambi disoccupati ed incensurati, responsabili del reato di furto.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta 112 da parte del direttore del punto vendita di una nota catena di negozi di giocattoli. I militari hanno individuato e bloccato la coppia, trovandola in possesso di un articolo che era stato appena asportato dagli scaffali del negozio. I successivi accertamenti hanno portato i Carabinieri a perquisire anche il veicolo in uso ai due, nonché il loro domicilio. L’attività ha permesso di rinvenire ulteriore merce asportata in precedenza da altri punti vendita della stessa catena commerciale, situati a Faenza e a Forlì, nonché da altri negozi, tutt’ora in corso di individuazione. L’intera refurtiva, per un valore complessivo quantificato in circa 900 euro, è stata sequestrata ed attualmente è custodita dai militari in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari.