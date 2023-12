Marino Bartoletti e il ricordo di Sandro Ciotti calciatore del Forlì

FORLI’. Ercole Baldini, Lucio Dalla, Luciano Pavarotti, la piadina, la Rai e persino Sandro Ciotti... In una intervista uscita oggi sul Corriere della Sera il giornalista forlivese Marino Bartoletti ripercorre la sua vita e la sua carriera ricca di successi, di incontri e di ricordi particolari. «Il ciclismo è stato e resta lo sport più amato. Ma anche sul calcio ho un ricordo particolare», dice. «Non avevo neanche sei anni, mio padre mi portò per la prima volta allo stadio. Sa come si chiamava il mediano destro del Forlì, ormai a fine carriera prima di iniziarne un’altra più soddisfacente? Sandro Ciotti. Mica male come “premonizione” di quella che sarebbe stata la mia vita». Ciotti, morto nel 2003, giocò al Forlì nella stagione 1952-1953. Era il mediano titolare. Parlando dell’infanzia oltre al calciatore del Forlì divenuto uno dei più famosi commentatori sportivi, Bartoletti ricorda anche Ercole Baldini. «Per celebrare il Mondiale su pista entrò dalla pista nord di Forlì in piedi su una Fiat cabriolet 1400 e io vidi Apollo su un carro di fuoco: quel momento forse mi ha segnato al punto da dire che un giorno certe emozioni mi sarebbe piaciuto raccontarle»...