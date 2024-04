Maria e Sergio da Forlì, un matrimonio lungo una vita: insieme da 70 anni

Maria Teresa Berti e Sergio Maretti hanno raggiunto uno dei traguardi più ambiti: le nozze di titanio. Ben 70 anni insieme, 2 figli, 1 nipote e 3 pronipoti. Si sono sposati il 24 aprile 1954 nella chiesa di Villagrappa, frazione dove si sono conosciuti e dove entrambi abitavano fin da bambini. E oggi questa coppia solida come il titanio festeggia l’importante traguardo insieme alla famiglia. Maria Teresa ha 89 anni e due occhi vispi, Sergio 93, la loro unione nel corso degli anni ha superato tutti gli ostacoli. Il segreto? Rispetto reciproco, la famiglia prima di tutto e dopo la pensione i sabati passati a ballare.

«Sergio era amico di mio fratello - racconta Maria Teresa - veniva a casa nostra e mi è piaciuto subito, spesso chiedevo se potevo andare con loro quando uscivano e così l’ho conquistato. Poi Sergio un giorno è venuto a parlare con i miei genitori per ufficializzare il nostro amore e di lì a poco ci siamo sposati. Io ero già incinta, ma il primo figlio purtroppo è morto. Dopo sei mesi a casa della famiglia di Sergio abbiamo deciso di andare a vivere da soli a Forlì, volevamo la nostra indipendenza».

Sergio a Villagrappa faceva il contadino, una volta arrivato a Forlì ha iniziato a fare il muratore. Maria Teresa invece ha cominciato a lavorare in un forno. Fin da subito hanno gettato solide basi per tirare su una famiglia. Poi è arrivata Patrizia, la primogenita e undici anni dopo Paolo. «In tanti anni abbiamo avuto anche noi i nostri problemi - racconta Maria Teresa - ma poi si risolvevano, passava tutto. La cosa che apprezzo più di mio marito? Il rispetto che ha sempre avuto nei miei confronti e nei confronti della famiglia». Dopo la nascita dei figli papà Pietro li ha sempre tenuti vicini coinvolgendoli nelle attività di famiglia. «Abbiamo gestito due ristoranti, a Dovadola e a Lido di Pomposa e anche un chiosco di piadina a Lido di Spina - racconta il figlio Paolo - i nostri genitori socializzavano con tutti. Ricordo che avevano conosciuto una coppia di tedeschi che poi andavano a trovare, anche per diversi giorni, noi ci siamo sempre chiesti come facevano a comunicare visto che non sapevano il tedesco». «Il babbo era sempre pieno di voglia di fare - aggiunge Patrizia - arrivava a casa dicendo che aveva deciso di mettere in piedi un’attività, noi nostro malgrado ci siamo ritrovati a fare tanti mestieri. Nel ’91 sono andati in pensione e sono diventati sempre più legati. Andavano a ballare tutti i sabati fino a qualche tempo fa». Una caduta accidentale purtroppo ha cambiato la vita di papà Sergio che però una cosa la ricorda bene: «Maria Teresa non sa ballare, sono più bravo io»,

Oggi a Maria Teresa e Sergio va l’augurio speciale dei figli Patrizia e Paolo, del nipote Luca e dei pronipoti Sofia, Nicole e Alessio.