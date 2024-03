“Mare Fuori”: a Forlì il musical della serie tra le offerte di un Pala Galassi che diventa teatro

Forlì punta su musical, comicità e grandi spettacoli per tornare ad essere il palcoscenico della Romagna. Con i protagonisti di “Mare Fuori”, la serie made in Italy” di Netflix più seguita resa a portata di teatro da Alessandro Siani, il quasi-one man show di Stefano Di Martino, passando per la comicità di Max Angioni e a quella delle star del web di “Esperienze D.M.”: sono alcuni degli appuntamenti su cui, dal prossimo autunno, punta la programmazione del “Gran Teatro PalaGalassi”, a firma della società Stadium, che si è aggiudicata il bando di gara promosso dal Comune per la gestione del PalaFiera.

Dal Palazzo comunale, il vicesindaco Daniele Mezzacapo, insieme all’amministratore delegato di Stadium, Ernesto De Filippis, e a Patrick Contarini di Spettacoli.pro, annuncia la nuova veste che il PalaGalassi assumerà dal prossimo ottobre, una volta ultimati i lavori importanti di restyling della struttura, che inizieranno a giugno e consentiranno l’avvio della stagione degli eventi.

Il vicesindaco: “Vogliamo vedere Forlì splendere”

Mezzacapo presenta così quello che definisce un importante obiettivo raggiunto: “Da tempo diciamo che ci piacerebbe vedere Forlì splendere, come decenni fa, quando era punto di riferimento per gli spettacoli più importanti in Romagna- spiega- così abbiamo messo a bando la gestione di una serie di eventi per il Palafiera, attraverso una gara pubblica che ha avuto esito positivo”. La società Stadium si è aggiudicata la gestione per due anni della struttura “ma l’auspicio è che sia più longeva possibile”, prosegue il vicesindaco. L’amministratore unico De Filippis presenta quindi la società che attualmente gestisce il PalaSport di Genova e, fino al 31 dicembre scorso, per oltre 20 anni, si è occupata degli eventi del 105 Stadium di Rimini.

Work in progress

La programmazione è ancora un work in progress, dato il periodo di piena delle tournée teatrali attuale, ma si sono già avute, per la programmazione 2024, a partire da ottobre, conferme con nomi importanti: a livello di musical il Gran Teatro Palagalassi ospiterà Flashdance e a fine anno arriverà Mare Fuori, prodotto da Siani. E ancora, sul palco arriverà anche Stefano De Martino e il suo varietà “Meglio Stasera”. Largo poi alla comicità, strizzando l’occhio ai più giovani, con il format “Esperienze Dm” e i personaggi del web Awed, Riccardo Dose e Dadda, e ancora, sarà atteso Max Angioni di Zelig. Non manca infine l’omaggio a Morricone con le sue “Musiche da Oscar”, con la partecipazione di Susanna Rigacci, soprano svedese. Gli spettacoli infine si affiancheranno agli appuntamenti della pallacanestro cittadina arricchendo l’offerta di eventi sportivi e non. “Stiamo parlando di Romagn a- conclude il vicesindaco - non è solo un progetto rivolto ai forlivesi, la portata degli spettacoli scelti hanno infatti un richiamo nazionale”.