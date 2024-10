Maltrattamenti in famiglia: 42enne arrestato a Tredozio

I militari della Stazione Carabinieri di Tredozio, nei giorni scorsi hanno dato esecuzione all’ordinanza di esecuzione per la carcerazione, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bologna, a carico di un 42enne, italiano, rintracciato a Tredozio. L’uomo deve scontare una pena residua di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione, per la condanna definitiva comminata dal Tribunale di Bologna per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, commessi in provincia di Bologna, tra la fine del 2023 e gennaio 2024. Al termine delle attività svolte dai carabinieri della Stazione di Tredozio, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Forlì dove, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, sconterà la pena residua indicata.