Maltempo in Romagna, un albero cade su una casa a Cesenatico, decine di interventi nella notte

I Vigili del fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono stati impegnati nella nottata per la gestione di alcune criticità sul territorio dovute al maltempo che sta imperversando nel territorio. Una ventina gli interventi principalmente per alberi pericolanti ed allagamenti.

Di particolare rilievo si segnala che a Cesenatico i Vigili del fuoco di Cesenatico sono intervenuti in viale della Repubblica per la rimozione di una pianta abbattutasi su un’abitazione. I soccorritori con il supporto della piattaforma aerea di Savignano e dell’autogru di Forlì, hanno trattenuto la pianta e progressivamente tagliata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Lievi danni alla struttura. La situazione attuale è al momento sotto controllo e non si evidenziano particolari interventi in corso.