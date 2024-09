Maltempo in Romagna, il sindaco di Forlì: domani scuole aperte

FORLI’. Con l’allerta maltempo che si è fatta arancione in Romagna sono centinaia le telefonate dei forlivesi alle autorità per avere informazioni sulla situazione. Un quadro aggiornato lo fornisce il sindaco Gian Luca Zattini intervenendo questo pomeriggio poco prima delle 18 in Consiglio comunale. «Non ci sono situazioni di estrema preoccupazione. Il dato è tutto sommato accettabile», precisa, con le soglie idrometriche che non dovrebbero andare, in base alle previsioni oltre la soglia 2, quella 3 al massimo per qualche corso d’acqua. Dunque «siamo distanti dalla possibilità di esondazione di fiumi», sottolinea il primo cittadino mettendo in luce che le preoccupazioni maggiori riguardano la costa, dove le mareggiate stanno già facendo danni, e la collina dove non si escludono movimenti franosi anche intensi, in una zona già molto colpita in tal senso. Domani, conclude Zattini, ci sarà un ulteriore momento di confronto tra le autorità competenti ma le scuole saranno regolarmente aperte.