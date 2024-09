Maltempo in Romagna, il fiume Montone a rischio esondazione a Forlì. Il sindaco Zattini: “Situazione in peggioramento”

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini fa il punto sulle condizioni in città in un video sui suoi canali social: “La situazione maltempo sta subendo un rapido e inaspettato peggioramento. Nelle prossime ore è atteso il passaggio della piena del fiume Montone e non si escludono esondazioni. Si dispone che tutta la popolazione, soprattutto quella alluvionata nel maggio 2023, si trasferisca ai piani più alti dei propri edifici. Se questo non è possibile, evacuate ora recandovi presso amici o parenti, o presso il palazzo di vetro della fiera di Forlì, in via Punta di Ferro. Vi ringrazio della collaborazione”.