Maltempo a Forlì, scuole chiuse venerdì 20 settembre

Venerdì 20 settembre a Forlì saranno chiuse le scuole di competenza del Comune (nidi, materne, elementari, medie e superiori). Scuole chiuse per gli alunni ma non per il personale Ata e in generale per il personale scolastico, visto che saranno da controllare e ripulire i vari istituti.

“Visto il perdurare dell’allerta rossa - annuncia il Comune in una nota - il Comune di Forlì ha deciso di sospendere per la giornata di domani, venerdì 20 settembre, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Questo significa che non si svolgeranno le lezioni ma rientrerà in servizio il personale ATA e delle segreterie. Le lezioni riprenderanno regolarmente sabato mattina”.

La viabilità

Sul fronte della viabilità, restano chiuse solo via Pelacano, via Ghibellina e la tangenziale dal km 0 al km 4 in direzione Cesena per lavori sull’argine. In via Lunga è stato istituito il senso unico alternato. Al Palazzo di Vetro della Fiera, in via Punta di Ferro, continua a essere operativo un punto di prima accoglienza per famiglie e cittadini colpiti da allagamenti.

Assistenza psicologica

Da oggi è operativo il numero 334-6265083 per assistenza psicologica in Ausl Romagna - alluvione 2024 attivo tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 15.