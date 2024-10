Maltempo a Forlì, il Comune: “Scuole aperte, non salite sugli argini dei fiumi”

L’Amministrazione comunale di Forlì informa che, secondo le indicazioni fornite dalla Protezione Civile Regionale, l’allerta rossa per la giornata di giovedì 3 ottobre riguarda principalmente le fragilità arginali lungo il fiume Montone provocate dalla forte ondata di maltempo del 18-19 settembre scorso. Non è prevista al momento la chiusura delle scuole. In serata, alla luce di ulteriori indicazioni da parte della Protezione Civile, seguiranno aggiornamenti. Si invitano comunque i cittadini a prestare la massima attenzione, a ridurre gli spostamenti e a non recarsi per nessuna ragione in prossimità di fiumi o sopra agli argini.