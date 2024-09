Maltempo a Forlì, ecco le vie più colpite: “In fiera 30 sfollati, 20 al Pala Romiti”

A Forlì, alla fiera ci sono 30 sfollati che hanno scelto in via preventiva di recarsi nel punto di prima accoglienza, e di questi una decina sono in condizioni di rientrare nelle proprie abitazioni già nel tardo pomeriggio di oggi. Altre 20 persone, sempre per precauzione, hanno passato la notte al Palazzetto dei Romiti.

Il sindaco: “Ecco le vie più colpite”

Il sindaco Gian Luca Zattini aggiorna sulla situazione in città spiegando che “sono diverse le abitazioni e le imprese coinvolte dagli allagamenti. Le vie più colpite sono: via Zignola, via Cassirano, via Lunga, via Pelacano, via Isonzo, via Lughese, via Val Posina e via Tamberlicchi”. “Le violenti piogge di questa notte e l’innalzamento improvviso del livello idrometrico del fiume Montone hanno determinato nelle prime ore del mattino la rottura degli argini in via Zignola, via Lughese e via Ghibellina”, spiega.

Servizi di soccorso

Intanto sono già operativi nelle zone più fragili colpite dagli allagamenti, i volontari della Colonna Mobile della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, giunti questa notte in città con mezzi, idrovore e una ventina di operatori qualificati, aggiunge. “D’intesa con i nostri uffici e la Polizia locale, abbiamo già attivato gli autospurghi per il ripristino della viabilità locale e la pulizia di strade e del sistema fognario”.

Strade chiuse

Dal punto di vista della viabilità sono chiuse la via Lughese, da via Lunga fino al sottopasso della tangenziale; tutta la via Lunga sino alla sede della Protezione Civile in via Cadore; via Cassirano nel tratto parallelo alla ferrovia; via Isonzo da via Pelacano fino all’altezza del distributore di carburante.

Scuole e servizi

Per quanto riguarda le scuole e il ripristino dei servizi educativi, il sindaco assicura di essere “in stretto contatto con la Provincia di Forlì-Cesena e i sindaci del comprensorio per giungere a una decisione condivisa che garantisca prima di tutto la sicurezza dei nostri ragazzi e quella del personale scolastico”.

Su questa e altre situazioni sono attesi aggiornamenti nel primo pomeriggio. “Da ieri, ininterrottamente per tutta la notte, la Giunta insieme agli uffici comunali sono coinvolti per le attività di coordinamento e di sopralluogo nelle aree colpite”, dice ancora Zattini. Il sindaco ringrazia i vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri, il sistema della Protezione Civile e del Soccorso e la Polizia locale, e tutti i coordinatori di Quartiere dei territori maggiormente interessati dagli allagamenti”.