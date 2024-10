Questa mattina a Forlì si è riunito in Municipio il Coc, il Centro Operativo Comunale chiamato a gestire l’emergenza maltempo. “Oltre alle forti piogge di queste ore sul nostro territorio - si legge in una nota - si stanno monitorando con grande attenzione le precipitazioni in corso nelle aree pedecollinari e montane del comprensorio forlivese, e i livelli idrometrici dei fiumi Ronco e Montone. La Polizia Locale è pronta a intervenire in caso di pericoli e criticità sul fronte viabilità. Osservati speciali restano tutti i sottopassi. In ragione della loro localizzazione, sono state già disposte la chiusura del parcheggio sotterraneo di Piazza Guido da Montefeltro e la transennatura di quello dell’Argine”.