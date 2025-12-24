Maltempo a Forlì-Cesena, Vigili del Fuoco in azione nel capoluogo, a Castrocaro e nella Valle del Savio VIDEO

I Vigili del fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono impegnati dalla mattinata di oggi, 24 dicembre, per affrontare i vari interventi legati alla perturbazione che sta imperversando sul territorio. A mezzogiorno sono una quindicina gli interventi svolti principalmente per rimozione alberi, rami e parti pericolanti, danni d’acqua.

Sono state segnalate anche alcune strade allagate o coinvolte da piccoli smottamenti. I Comuni principalmente coinvolti sono Castrocaro Terme e Forlì, ma interventi sono stati effettuati anche interventi nella vallata del Savio.