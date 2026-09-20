Malore fatale durante l’immersione per un sub forlivese nelle acque dell’isola di Giannutri

Un sub forlivese di 64 anni è morto oggi nelle acque dell’isola di Giannutri poco dopo un’immersione. L’uomo ha accusato un malore dopo essere sceso in acqua insieme alla moglie, durante la risalita. Le condizioni del sub sono apparse subito gravissime e sono scattati i soccorsi. L’allarme è arrivato alle 10.38 alla centrale operativa del 118 della Asl Tse. Sul luogo sono giunti la Croce Rossa di Giannutri, l’elisoccorso Pegaso 2 e le unità della Guardia costiera, i sanitari hanno cercato di rianimarlo per diversi minuti ma purtroppo per il 64enne non c’era più nulla da fare.