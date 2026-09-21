Malore e tragedia dopo l’immersione, chi era il sub forlivese che ha perso la vita

Doveva essere un weekend dedicato alla sua grande passione per le immersioni, nelle splendide acque dell’Isola di Giannutri, ma si è trasformata in tragedia. L’ultima immersione, ieri mattina, si è rivelata fatale per Giampiero Gaudenzi, 64enne originario di Bertinoro e residente a Forlì. L’uomo ha accusato un malore dopo l’immersione e ha perso la vita sotto gli occhi della moglie. Gaudenzi era iscritto alla società forlivese “Sottacqua Diving School” che periodicamente organizza anche escursioni per esplorare i fondali marini; dal 18 al 20 settembre era in programma l’escursione a Giannutri dove il sub forlivese si era recato insieme alla moglie. «Giampiero era un sub esperto - afferma uno degli organizzatori dell’evento - avevamo già effettuato uscite analoghe di qualche giorno, si è immerso molte volte senza problemi».

Giampiero Gaudenzi si è sentito male in superficie al termine dell’immersione, i soccorsi sono stati tempestivi, chi era con lui ha capito subito la gravità della situazione e il personale del Diving ha praticato oltre un’ora di massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore, sempre in contatto con il 118. Poi è intervenuto il medico dell’elisoccorso e hanno continuato le manovre per diversi minuti, purtroppo senza riuscire a evitare il decesso. è stato fatto tutto il possibile con personale altamente qualificato, ma il malore è stato fatale. I soccorsi sono stati attivati alle 10:38, tramite la centrale operativa del 118 della Asl Tse. Sul posto sono giunti la Croce Rossa di Giannutri, l’elisoccorso Pegaso 2 e le unità della Guardia costiera. Gli uomini della capitaneria dovranno ricostruire le diverse fasi dell’immersione per capire cosa è accaduto. La salma di Gaudenzi è stata portata all’obitorio, a disposizione della Procura.

In passato Gaudenzi non aveva mai avuto problemi durante le immersioni, a maggio aveva fatto una visita medica al centro iperbarico di Ravenna ed era risultato tutto regolare, non ci sono mai state avvisaglie di eventuali problemi o patologie. La notizia della sua morte ha lasciato attoniti gli amici e i componenti del club “Sottacqua Diving School” che condividevano con lui la passione per il mare. Chi lo conosceva lo ricorda come una gran brava persona: «Era attento, scrupoloso e sempre pieno di attenzioni per tutti. Siamo distrutti dal dolore». Gaudenzi aveva lavorato come tecnico dell’Enel.