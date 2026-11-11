Mail con allarmi bomba nelle scuole: interessate anche Forlì, Ravenna e Imola

Accertamenti in diverse scuole in tutta la Romagna per allarmi bomba. Diversi istituti, una decina solo nel Forlivese, altri casi sono stati segnalati nel Ravennate, hanno ricevuto e-mail contenenti minacce. Una segnalazione riguarda anche una scuola di Imola. Il messaggio, con oggetto “Avviso di pericolo”, riporta parole di estrema violenza firmate da un autoproclamato “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”.
Questo il testo integrale del messaggio intimidatorio arrivato alle scuole: ”Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.