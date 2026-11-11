Mail con allarmi bomba nelle scuole: interessate anche Forlì, Ravenna e Imola

Questo il testo integrale del messaggio intimidatorio arrivato alle scuole: ”Questo è Mikhail Andropov , leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Accertamenti in diverse scuole in tutta la Romagna per allarmi bomba. Diversi istituti, una decina solo nel Forlivese , altri casi sono stati segnalati nel Ravennate , hanno ricevuto e-mail contenenti minacce. Una segnalazione riguarda anche una scuola di Imola . Il messaggio, con oggetto “Avviso di pericolo”, riporta parole di estrema violenza firmate da un autoproclamato “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”.

“Mi dicono dal ministero che sono 300 le scuole oggetto del messaggio, numero probabilmente destinato ad aumentare. Non è la prima volta. Il ministro Piantedosi credo si esprimerà tra non molto. Vorrei innanzitutto cercare di rassicurare l’opinione pubblica perché l’elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità del rischio. Bisogna essere vigili, ma anche consapevoli che in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci. Il nostro governo ha quindi fatto benissimo a chiedere alla Commissione l’autorizzazione ad uno sforamento rispetto al patto di stabilità per poter investire in particolare in cybersicurezza. In passato questi aspetti sono stati trascurati, ma avere la capacità di difenderci e di individuare chi ci attacca è fondamentale”.

Così il ministro per l’Istruzione Giuseppe Valditara a L’Aria che tira su La7. “Ci tengo a precisare - continua il ministro - che nessun soldo è stato tolto alla scuola per destinarlo alla difesa. Sono soldi in più che la Commissione ci ha concesso di spendere sforando il patto di stabilità. I soldi per la scuola saranno restituiti in legge di bilancio, ma rispetto all’anno passato sono aumentati, contrariamente alle fake news circolate in questi giorni”.