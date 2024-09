“Macinare cultura”, il festival chiude al Mulino Mengozzi di Premilcuore

Tappa finale al Mulino Mengozzi di Premilcuore per la quinta edizione di “Macinare cultura”, festival dei mulini storici organizzato da Ater Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e Associazione italiana amici mulini storici. Domenica alle 16, ingresso libero, appuntamento con le musiciste della Banda della Ricetta. Il sottotitolo “La tradizione in movimento”, sta a sottolineare la necessità di recuperare la tradizione dello spettacolo popolare che appartiene al nostro Paese ma in una chiave innovativa e sorprendente. In questo pomeriggio di note che chiude l’edizione 2024 le musiciste della Banda della Ricetta ricordano, citando Shakespeare, che “La musica è il cibo dell’amore”: questo è il filo rosso seguito da Clara Graziano, voce, organetto, scacciapensieri e putipù, Teresa Spagnuolo, clarinetto e clarinetto basso e Pina Valentino, voce, tamburelli e percussioni, per dar vita a un nuovo e originale progetto dove si canta del buon cibo con un repertorio accattivante e divertente in cui non mancano influenze di diversi linguaggi musicali.

I “sapori musicali” dello spettacolo vengono infatti sia dal repertorio folk della tradizione popolare italiana che da brani portati al successo da alcuni grandi interpreti come Domenico Modugno (La cicoria e ‘O cafè), Caterina Bueno (Fagioli ‘olle ‘otenne), Nino Ferrer (Il baccalà), Piero Ciampi (Il vino) oltre a tanti altri brani originali scritti da Clara Graziano. Sempre domenica, alle 9, è prevista un’escursione guidata al mulino, adatta anche ai più piccoli, con ritrovo al Centro visite di Premilcuore e spostamento con mezzi propri in località Fiumicello (percorso lungo il sentiero Sulle tracce dell’uomo). Appuntamento gratuito con prenotazione obbligatoria (cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it, telefono 353.4087344 o 0543.1580655).

È inoltre possibile pranzare all’aperto (consegna di cestini 7 euro su prenotazione) e visitare il mulino con guida nel corso della mattina e del pomeriggio. Il Mulino Mengozzi si trova a Fiumicello, piccola frazione ad alcuni chilometri da Premilcuore. L’edificio a tre piani, circondato da un bosco di abeti, è stato abbandonato nel 1963 e successivamente restaurato dai fratelli Mengozzi che ne hanno aggiustato e ricostruito tutte le strutture.