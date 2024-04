Ma alla fine chi ha vinto la gara dei falò? A Rocca San Casciano arriva il... Var con il drone

Le polemiche del falò proseguono dopo la grande serata che ha visto i due rioni darsi battaglia sulle rive del fiume Montone. Con le riprese da un lato sembra aver bruciato meglio il pagliaio del Borgo, dall’altro quello degli avversari. Sabato scorso il paese è stato invaso da circa 6mila spettatori che attendevano con trepidazione l’accensione dei pagliai alle 21.30, il momento più iconico del falò. E pensare che fino a poche ore prima sembrava che la sfida fosse saltata. Il rione Borgo nei giorni antecedenti la festa infatti accusava il rione Mercato di aver preparato un “tubo” che andava al pagliaio. I due rioni hanno sorvegliato il fiume giorno e notte: uno per paura che questo famigerato tubo ci fosse realmente, l’altro per fare in modo che gli avversari ne fossero sempre più convinti. Così a poche ore dalla festa, per garantire il normale svolgimento della stessa, il Mercato è stato costretto a scavare un profondo fossato attorno al proprio pagliaio per dimostrare che in realtà si trattava semplicemente di una goliardata e far sì che gli animi dei borgaioli tornassero ad essere quieti. Le ore precedenti l’accensione sono state molto tese e le controversie sono andate avanti a lungo, fino a quando si è deciso, di comune accordo, di seguire ciò che era scritto sul regolamento e di effettuare l’accensione secondo le modalità da esso previste. Ma a questo punto resta una sola domanda: chi ha vinto la sfida dei pagliai? Le immagini del drone sembrerebbero parlare chiaro: il rione vincitore dell’edizione 2024 è il Mercato. Inoltre il rione borgo avrebbe acceso il pagliaio con 21 accenditori e non 20, come invece recita il regolamento. Questo gli costerà una salata multa e un numero pari a 10 accenditori nell’edizione 2025. Ma anche questo è il bello della festa. Appuntamento dunque al 26 e 27 Aprile 2025 per un’altra grande “Festa del Falò” targata Rocca San Casciano.