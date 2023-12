Lutto a Forlì. E’ morta Margherita Puglia, il cordoglio del sindaco: “Un riferimento dell’accoglienza in Municipio”

“Con profonda tristezza e costernazione abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Margherita Puglia, dipendente del Comune di Forlì”. Lo scrive in una nota il sindaco Gian Luca Zattini. “Per lungo tempo, Margherita è stata un punto di riferimento del servizio accoglienza in Municipio, dedicando il proprio impegno quotidiano, svolto sempre con dedizione e senso del dovere, al rapporto con gli amministratori, i dipendenti e i cittadini”. L’amministrazione comunale la ricorda “con affetto e stima, come persona appassionata del proprio lavoro e con un forte attaccamento all’istituzione civica”. A nome dell’intera Amministrazione comunale di Forlì - conclude il sindaco -, “in questo momento di dolore, esprimo ai figli, alla nipote e ai familiari di Margherita i sentimenti di cordoglio e vicinanza, unendo in un grande abbraccio amici e colleghi”.