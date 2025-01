I 120 dipendenti di Ingo, al 90% donne, “meritano rispetto”, dunque “ci stiamo preparando a una giornata di sciopero per l’interno turno di lavoro”, spiegano alla stampa questa mattina i sindacati. Ribadendo che per i lavoratori ci sarà “un netto peggioramento delle condizioni salariali e lavorative”, così come per tutto il settore dei servizi telefonici ai clienti di aziende pubbliche e private. La maggior parte dei dipendenti ha un contratto part-time e l’applicazione del contratto Assocontact porterà delle conseguenze anche nella gestione familiare. La perdita di tutele, concludono le parti sociali, è “un problema che non può lasciare indifferenti le istituzioni del territorio, i committenti che si appoggiano call center per i loro servizi e nemmeno Confindustria, se le aziende usciranno dal Contratto nazionale delle telecomunicazioni”. Lo sciopero è in programma lunedì prossimo dalle 8 con una protesta dei lavoratori davanti ai cancelli dell’azienda per rivendicare i loro diritti e denunciare la deregolamentazione che sta smantellando le tutele degli impiegati del settore.