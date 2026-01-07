Lotteria Ior Forlì-Cesena: i biglietti vincenti

Nonostante la neve diffusa su tutto il territorio, nella giornata di martedì 6 gennaio, sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria IOR dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che supporta la ricerca scientifica, per sostenere il lavoro dei ricercatori dell’IRST di Meldola e portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Anche quest’anno la causa specifica era l’avanzamento degli studi più promettenti portati avanti presso l’Istituto intitolato alla memoria del prof. Dino Amadori: sperimentazioni in grado di scoprire e creare armi terapeutiche sempre più efficaci e personalizzate, mettendole a disposizione dei medici per offrire nuove prospettive di cura a chi lotta contro un tumore. Per il territorio di Forlì-Cesena l’evento si è tenuto al Centro Commerciale Montefiore: a partire dalle ore 11:30 chiunque poteva assistere all’estrazione, resa pubblica per obblighi di trasparenza e per colorare di solidarietà la mattinata dell’Epifania.

Venendo all’estrazione dei premi, tra cui il più prestigioso l’auto Fiat Pandina, messa a disposizione in collaborazione con la concessionaria Antonelli Pulzoni, di seguito l’elenco dei biglietti vincenti relativi alla Lotteria della provincia di Forlì-Cesena, esigibili presso la sede IOR di riferimento entro e non oltre i prossimi 90 giorni. L’elenco è consultabile anche collegandosi al sito ufficiale www.ior-romagna.it.

1. Automobile Fiat Pandina* 32876

2. Ombrellone e 2 lettini per la stagione 2026 a Cesenatico 44721

3. Set Riposo Deluxe Dorelan per letto matrimoniale 31781

4. Soggiorno in trilocale al Campeggio Villaggio Turistico Baia Calenella – Vico del Gargano (FG) 44596

5. Weekend in un capoluogo italiano in hotel 4 stelle per 2 persone, colazione inclusa 46737

6. Buono spesa da 500 € presso Conad Superstore Ronco 36579

7. Topper Dorelan EVO in Myform 46692

8. Ferro da stiro con caldaia Rowenta DG8686 Perfect Steam Pro 43156

9. Buono spesa da 300 € presso MarcoSport Cesena 41745

10. Buono spesa da 300 € presso Gommauto Forlì 44646

11. City Bike Vicini da donna – by Alice Bike Cesena 41309

12. Aspirapolvere senza fili Rowenta X-Force Flex 43401

13. Confezione prodotti Coldiretti 43414

14. Borsa Campomaggi & Caterina Lucchi 38216

15. Cena per 2 persone al Ristorante Terre Alte di Longiano 39180

16. Stampante Brother Laser HL-L2445DW 47110

17. Pernottamento B&B con ingresso in piscina e SPA per 1 persona presso Terme S. Agnese – Bagno di Romagna 32863

18. Pernottamento B&B con ingresso in piscina e SPA per 1 persona presso Roseo Euroterme Wellness Resort 34086

19. Macchina da caffè De’ Longhi 34359

20. Servizio fotografico professionale 44352

21. Pacchetto taglio, piega, trattamento e phon presso Parrucchiera Cristina SNC di Cristina Guzzon – Cesena 41286

22. Due lezioni di pilates in coppia presso Just Pilates Cesena 38293

Tutti gli altri biglietti non vincenti, come riferito, si trasformeranno in buoni-sconto da 2,50 euro su ogni 20 euro di spesa presso tutti i Conad della Romagna dal 7 gennaio al 23 febbraio.