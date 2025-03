Locazioni, il rendimento a Forlì cresce di oltre il 6%. Più basso a Rimini e Ravenna

FORLI. Il rendimento annuo lordo da locazione per un bilocale a Forlì è del 6,7% mentre diventa del 6,3 per un trilocale. La città è al primo posto nel confronto con le altre due città romagnole prese in esame dallo studio di Tecnocasa che prende in considerazione il primo semestre 2024. Rimini è cresciuta del 4,6% per i bilocali e del 4,2 per i trilocali. Ravenna del 5,2 e del 4,8. In base allo studio diffuso oggi nella prima parte del 2024 il 19,6% degli acquisti è stato fatto per investimento. In pratica una compravendita su 5.