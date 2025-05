Liscio, i giovani talenti pronti a scendere in pista dopo il corso con Roberta Cappelletti

FORLI’. Il 23 giugno si accenderanno i riflettori sulla Liscio Street Parade di Rimini a Piazzale Kennedy, dove l’Orchestra di Roberta Cappelletti presenterà tre giovani promesse del liscio: Giulia Rossi di Forlì, Mirko Salluce di Faenza e Flaminia Boscolo di Torino. Questi talenti, emersi dal primo percorso formativo per cantanti e caporchestra organizzato da Cosascuola Music Academy in collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, sono pronti a duettare con la “Regina del Folklore Romagnolo”.

Il corso, tenuto da Roberta Cappelletti, ha riscosso un notevole successo, attirando oltre 20 pre-iscritti e selezionando i tre finalisti che ora si preparano al loro debutto dal vivo. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella formazione professionale di giovani musicisti e cantanti del folklore emiliano-romagnolo, affiancandosi agli incontri dell’Accademia del Folklore Romagnolo che hanno già dato vita all’Orchestra della Gen Z del Liscio, Santa Balera.

Roberta Cappelletti, un’icona del folklore romagnolo, ha condiviso la sua vasta esperienza non solo come cantante, ma anche come una delle pochissime imprenditrici e capo-orchestra donne nel settore. Le lezioni hanno spaziato dalla scelta del repertorio all’interpretazione emotiva, includendo consigli fondamentali sulla teatralità, l’immagine scenica e la gestione di uno spettacolo musicale di successo.

L’iniziativa sottolinea ancora una volta il ruolo di Faenza e Forlì come epicentri vitali per lo sviluppo dei nuovi talenti del liscio. Realtà come i Santa Balera e le Emisurela, nate e cresciute in queste città, sono ormai ambasciatrici del liscio in Italia e meriterebbero di rappresentare l’Emilia-Romagna all’estero, magari all’Expo di Osaka, per offrire un’immagine giovane, fresca e dinamica della regione e del suo genere musicale tradizionale. L’auspicio è che questa nuova generazione possa preservare e tramandare la ricca tradizione del folklore romagnolo.

Per chi fosse interessato a intraprendere percorsi formativi simili, è possibile contattare Cosascuola Music Academy di Forlì all’indirizzo info@cosascuola.it e la Casa della Musica di Faenza all’indirizzo mei@materialimusicali.it.