Liberazione di Forlì: il programma delle celebrazioni per l’80° anniversario

Venerdì 8 novembre , presso l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, in via Albicini n. 25, serata dal titolo “Aspettando la Liberazione”. Alle ore 20.00 apertura di Casa Saffi con inaugurazione della Mostra “Linea Gotica”. Alle ore 20.45, presentazione del libro “Linea Gotica. L’attacco. Agosto-ottobre 1944”.di Massimo Turchi, dialoga con l’autore Roberta Mira.

Giovedì 7 novembre , alle ore 9.30 al Monumento ai Caduti in via Castel Latino (angolo via Magellano), si svolgerà una cerimonia a ricordo dell’eccidio di Vecchiazzano. Per l’occasione saranno presenti degli studenti della scuola Primaria “Peroni” e i rappresentanti del Quartiere. Alle ore 20.30, presso la sala Mazzini, in corso della Repubblica n. 88, si terrà un incontro “Ricordare..il domani” - 30 anni di mobilitazioni a partire dal 1950. Proiezione di un docu-film omonimo con immagini estratte dall’archivio storico di UDI Forlì-Cesena. Alla serata interverranno Elisa Betti, ricercatrice dell’Università di Padova e responsabile scientifica della Rete Archivi UDI Emilia Romagna, Andrea Cintorino, Assessore del Comune di Forlì, Angelamaria Golfarelli, di UDI Forlì, Laura Sciancalepore, la voce narrante del docu-film, Brunella Turci, responsabile UDI Forlì APS e Vico Zanetti dell’Anpi di Forlì.

Sabato 9 novembre, in piazza Saffi, cerimonia istituzionale in ricordo dell’80° Anniversario della Liberazione di Forlì, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini delle massime autorità cittadine. Alle ore 9.30 si inizierà con la deposizione di corone ai lampioni di piazza Saffi dove furono appesi i corpi dei martiri partigiani Iris Versari, Silvio Corbari, Adriano Casadei, Arturo Spazzoli insieme ai quali verrà ricordato anche Tonino Spazzoli. A seguire saranno posizionate corone commemorative al Sacrario dei Caduti per la Libertà di San Mercuriale. Renderà gli onori una schierante del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”. Accompagnerà la cerimonia la Banda Città di Forlì diretta dal maestro Alessandro Spazzoli. Alle ore 10.00, nel Salone Comunale, si svolgerà un incontro con intervento del Sindaco, di un rappresentante delle Forze Armate per il ricordo dei gruppi di combattimento militari impegnati nella lotta di liberazione e delle Associazioni Partigiane ANPI e FIAP. Verrà inoltre presentato un progetto realizzato dagli studenti del Liceo Artistico e Musicale “A. Canova”. Al termine dell’incontro è previsto il trasferimento in viale Bologna n. 7 per la posa della Pietra d’Inciampo dedicata ad Adriano Casadei.

Nel pomeriggio alle ore 14.30 al Sacrario ai Caduti di corso Diaz n. 95 verrà inaugurata la mostra “I Gruppi di Combattimento e la Guerra di Liberazione “ a cura dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e in collaborazione con Esercito Italiano. A seguire, alle ore 15.00, convegno dal titolo “Sei nomi per la riscossa: i Gruppi di Combattimento nella Guerra di Liberazione”. La mostra resterà aperta fino al 1° dicembre, solo il sabato e la domenica nei seguenti orari: mattina 10.00 – 12.30; pomeriggio 16.00 – 19.00. Per prenotazioni e informazioni 349 8499000; email anmigforli@gmail.com. Alle ore 16.30, nel Salone Comunale si terrà il “Concerto per la Liberazione”, eseguito dalla Banda Città di Forlì, diretta dal Maestro Roberta Fabbri. Da sabato 9 fino a sabato 30 novembre presso l’Abbazia di San Mercuriale, piazza Saffi, sarà allestita una mostra “I sentieri di speranza. Odissea della Libertà. Il destino dei Polacchi durante la Guerra Mondiale”. A cura dell’Associazione Polonia di Cesena, dell’Associazione delle Famiglie dei Combattenti Polacchi in Italia, e del gruppo di Preghiera Monte Paolo.